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Galataport nerede? Hangi semtte? Karaköy Galataport'a nasıl gidilir? İşte detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'un final tarihi açıklandı. Final, Galataport'ta yapılacak. Bu gelişmenin ardından Galataport'un yeri merak konusu oldu. Peki, Galataport nerede? Galataport'a nasıl gidilir? İstanbul'un neresinde? Hangi semtinde?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 15:57
Galataport nerede? Hangi semtte? Karaköy Galataport'a nasıl gidilir? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un finaline Galataport ev sahipliği yapacak. Final öncesinde merak edilen konular arasında Galataport'un yeri ve detayları da yer aldı.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. İstanbul ve bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Proje ile, şu anda erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi, halkın kullanımına açılarak şehri denizle buluşturan bir promenada dönüştürülecektir.

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