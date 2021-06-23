Son dakika haberleri: Vekaletle kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

2021 Kurban Bayramı yaklaştı. Milyonlarca müslümanın kutladığı Kurban Bayramı islam alemi için büyük önem taşıyor. Tarih yaklaştıkça kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi. Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek. Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI NE KADAR?

Büyük başın canlı kilogramı 26-30 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında seyrediyor. Marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişkenlik gösterirken alıcısına 9 taksit imkânı sunuluyor.