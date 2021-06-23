Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı MHRS randevusu nasıl alınır? Hangi yaş grupları aşı olabilecek? | BioNTech, Sinovac ve Turkovac

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte aşılama işlemleri de yapılıyor. Peki, corona virüsü aşısı için randevu nasıl alınır? İşte detaylar...

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanılmaktadır. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu alınabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapılabilir.

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." çağrısında bulundu.

İlk randevuların yarın olduğunu ifade eden Koca, gençlere, aşı olmayı ertelemiş büyükleriyle konuşup, randevu için yardımcı olmaları mesajını verdi.