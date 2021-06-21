21 Haziran yaz gündönümü nedir? Türkiye'de en uzun gündüz kaç saat yaşanacak?

Dünya üzerinde yer alan Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüzün yaşandığı, günlerin kısalmaya başladığı ve "Yaz 2021" başlangıcı olan 21 Haziran gündönümü ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "Yaz Gündönümü nedir, ne zaman? ve Türkiye'de en uzun gündüz ne zaman yaşanacak ve kaç saat?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. 21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDE NELER OLUR?

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır.

Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.



