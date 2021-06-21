Haberler Haberler 21 Haziran yaz gündönümü nedir? Türkiye'de en uzun gündüz kaç saat yaşanacak?

nedir? 'de en uzun gündüz kaç saat yaşanacak?

en çok merak edilen konular arasına girdi. üzerinde yer alan 'de en uzun gündüzün yaşandığı, günlerin kısalmaya başladığı ve "" başlangıcı olan gün dönümü araştırılmaya devam ediyor. Peki nedir? En uzun gün kaç saat sürüyor? En uzun günde neler olur? İşte yazgündönümü ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:01
21 Haziran yaz gündönümü nedir? Türkiye'de en uzun gündüz kaç saat yaşanacak?

üzerinde yer alan 'de en uzun gündüzün yaşandığı, günlerin kısalmaya başladığı ve "" başlangıcı olan gündönümü ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler " nedir, ne zaman? ve 'de en uzun gündüz ne zaman yaşanacak ve kaç saat?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki yaşayacak. 21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDE NELER OLUR?
21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır.

Güneş ışınları, 'ne dik bir şekilde gelir ve 'ye en dik, 'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. 'nde 24 saat süreyle gündüz, 'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.


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