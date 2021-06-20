Haberler Haberler Son dakika haberleri: Kabine toplantısı yapılacak mı? Tarihi ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Son dakika haberleri: Kabine toplantısı yapılacak mı? Tarihi ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Milyonlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 14 Haziran tarihinde ertelenen kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Kabine toplantısının tarihini merak edenler arama motorlarında, "kabine toplantısı ne zaman?" sorgusunu yapıyor. Peki, kabine toplantısı yapılacak mı? Tarihi ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:43
Son dakika haberleri: Kabine toplantısı yapılacak mı? Tarihi ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME AÇIKLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti. Ertelenen kabine toplantısının 21 Haziran Pazartesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen toplantı ardından yeni kısıtlama kararının açıklanması bekleniyor. Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

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