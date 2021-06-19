Haberler Haberler Son dakika sosyal medya haberleri: Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp neden yavaş?

Son dakika sosyal medya haberleri: ve Instagram çöktü mü? WhatsApp neden yavaş?

Neredeyse tüm dünyada kullanılan , ve Instagram'da erişim problemi yaşandı. Twitter üzerinden tepkilerini paylaşan kullanıcılar, yaşanan sıkıntının sebebini arama motorlarında araştırıyor. Peki, Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Whatsapp neden yavaş?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 16:40
Son dakika sosyal medya haberleri: Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp neden yavaş?

Sosyal medya uygulamaları , ve Instagram çöktü. Saat 12.00 gibi yaşanan problem, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmını etkiledi. Uygulamalara erişim sağlayabilen kullanıcılar yavaşlık sebebiyle şikeyetçi durumda...

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!

Erişim problemi genel olarak Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de yaşandı. Ülkemizdeki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, uygulamalara erişim sorunu yaşadı. Yaşanan erişim problemi nedeniyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

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