Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem meydana geldi! AFAD açıkladı... | Deprem haberleri

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda hissedilen bir deprem meydana geldi. Özellikle İstanbullular deprem nedeniyle telaş yaşadı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Büyüklük : 3.9 (ML) Yer : Kartal (Istanbul) Tarih-Saat : 19.06.2021, 15:07:52 TSİ Enlem : 40.9413 N Boylam : 29.2328 E Derinlik : 7.06 km

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde de depremin şiddeti 4,2 olarak duyruldu. Yer, Sultanbeyli (ISTANBUL) Derinlik: 15.1 km olarak açıklandı.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN DEPREM MESAJLARI

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Fenerbahçe SK 🇹🇷 (@Fenerbahce) June 19, 2021

İstanbul'da meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/TfqJVJouTH — Şampiyon Beşiktaş JK 🇹🇷 (@Besiktas) June 19, 2021

İstanbul'da meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem pic.twitter.com/H41vcSUyLk — Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 19, 2021