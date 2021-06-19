Haberler Haberler Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem meydana geldi! AFAD açıkladı... | Deprem haberleri

Son dakika haberleri: 'da deprem meydana geldi! açıkladı... | Deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri... merkezli deprem meydana geldi. Yaşanan deprem tarafından 3.9 şiddetinde açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:31
Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem meydana geldi! AFAD açıkladı... | Deprem haberleri

'da özellikle Anadolu Yakası'nda hissedilen bir deprem meydana geldi. Özellikle İstanbullular deprem nedeniyle telaş yaşadı. 'ın açıkladığı verilere göre, Büyüklük : 3.9 (ML) Yer : (Istanbul) Tarih-Saat : 19.06.2021, 15:07:52 TSİ Enlem : 40.9413 N Boylam : 29.2328 E Derinlik : 7.06 km

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde de depremin şiddeti 4,2 olarak duyruldu. Yer, Sultanbeyli (ISTANBUL) Derinlik: 15.1 km olarak açıklandı.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN DEPREM MESAJLARI

SON DAKİKA