The Sims 4 Cottage Living eklentisi geliyor!

Sims 4 Cottage Living eklentisi geliyor... Oyun ilk çıktığı günden bu yana Sims fanlarının yapımcı firma EA'den istediği çiftçilik eklentisi müjdelendi.

Cottage Living eklentisi ile oyundaki karakteriniz çiftlik hayatına yelken açabilecek! Çiftliğinizde kendi meyve ve sebzelerinizi üretip ahırınızda kendi hayvanlarınızı yetiştirebileceksiniz.

Tanıtım videosu da yayınlanan Cottage Living eklentisi oyuna kırsal yaşama uygun Henford-on-Bagley isimli yeni bir dünya ekliyor.

Düzenlediği basın toplantısında Cottage Living eklentisiyle ilgili daha fazla bilgi veren EA'in sunumundan anlaşıldığı üzere, eklenti sonrası oyunda taze sütler ve taze yumurtalar toplayabileceksiniz, lamalardan elde edeceğiniz yünleri ve çok daha fazlasını oyunun diğer eklenti paketleri ile kombine bir biçimde kullanabileceksiniz.

Vahşi hayvanların da ehlileştirilebileceği eklentide mahsullerinizi çalabilecek veya zarar verebilecek sinsi hayvanlar da yer alacak.