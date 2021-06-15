Salma Hayek 54 yaşında nasıl fit kaldığının sırrını açıkladı

54 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çeken Meksikalı aktrist Salma Hayek, fit kalabilmek için uyguladığı basit reçetelerin sırrını verdi:

"Tüm vücudumu çalıştıran 5 dakikalık bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz. Zaten ben yoga yapmayı seviyorum, bu benim için bir hobi."

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarla takipçilerini şaşırtan Salma Hayek'in 54 yaşında olduğuna inanmaksa neredeyse imkansız.

"ASIL DURDUĞUNUZDA YAŞLANIRSINIZ"

Bir çocuk annesi olan Hayek her orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça yaptığı egzersizlerin kendisini daha da zorladığını ancak bırakmaya asla niyetinin olmadığını ise şu sözlerle belirtiyor:

"54 yaşında olmayı seviyorum. Bence bu bir başarı. 30 yaşıma girdiğimde adeta kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum. Yorulduğunuz için yaşlandıkça bu daha da zorlaşır. Ancak asıl durduğunuzda yaşlanmaya başlayacağınızı düşünüyorum."