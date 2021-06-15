Haberler Haberler Harry Kane ve Marco Reus Fortnite'ta

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Her sezon yapılan eklentilerle popülaritesini asla kaybetmeyen 'a 2 yıldız isim dahil oldu! 'ın 'nda da forma giyen golcüsü , 'nın 'lu yıldız orta sahası , Fortnite'ta boy gösterdi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 19:25
Harry Kane ve Marco Reus Fortnite'ta

Sezon 7'de 'nın 'lı kaptanı ve 'nın 'lu orta sahası 'ün kostümleri oyuna dahil edildi.

Ancak, bu eklentiler sadece kostümlerden ibaret değil! Sırt çantalarının, planörlerin ve dansların bulunduğu paketler de oyuna dahil edildi. Hatta gelecek ifadelerden bir tanesinin adı "HurriKane"...

Harry Kane ve Marco Reus'üs bir arada bulunduğu kozmetik eklentiler satışa sunuldu ama eklentileri ayrı ayrı satın almak da mümkün.

Bu kostümler ve paketlerin yanı sıra ayrıca başlıklı 50.000 dolarlık bölgesel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek turnuvanın 16 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Dünyanın en çok oyuncuya sahip oyunlarından biri olan Fortnite bugüne kadar farklı bir çok spor dalından pek çok sporcuyu oyuna dahil etti.

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