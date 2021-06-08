Son dakika haberleri: Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Tarihi erkene alındı...

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME AÇIKLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi corona virüsü salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.