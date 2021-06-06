Haberler Haberler Öğretmenlere aşı sırası mı geldi? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Öğretmenlere aşı sırası mı geldi? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Corona virüsü salgını ile mücadele sürüyor. Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere aşı müjdesi geldi. Peki, öğretmenlere aşı sırası mı geldi? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 16:47
Öğretmenlere aşı sırası mı geldi? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

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