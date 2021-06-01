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Seyirci müjdesi

Cumhurbaşkanı , “’i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Seyirci müjdesi

Futbol camiasının merakla beklediği gelecek sezon maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı ile ilgili açıklama en yetkili ağızdan, Cumhurbaşkanı 'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Spor kulüplerinin genel kurullarını yapabileceğini bildiren Erdoğan, "'i şampiyon olarak tamamlayan 'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

HALI SAHALAR AÇILIYOR
Son dönemde elde edilen sportif başarılarla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'nde şampiyonu olan 'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan 'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran kızımızın başarıların devamını diledik. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir" dedi. Erdoğan; halı saha ve spor salonlarının pazar günü hariç 07.00-21.00 arası hizmet vereceğini de açıkladı.

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