Seyirci müjdesi

Futbol camiasının merakla beklediği gelecek sezon maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı ile ilgili açıklama en yetkili ağızdan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Spor kulüplerinin genel kurullarını yapabileceğini bildiren Erdoğan, "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

HALI SAHALAR AÇILIYOR

Son dönemde elde edilen sportif başarılarla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "THY Avrupa Ligi'nde Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir" dedi. Erdoğan; halı saha ve spor salonlarının pazar günü hariç 07.00-21.00 arası hizmet vereceğini de açıkladı.