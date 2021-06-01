MHRS aşı randevu sistemi! Corona virüsü aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusu alma! Sinovac randevusu...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını, ülkemizde de ekisini sürdürüyor. Öncelikli gruplar aşı sürecini gerçekleştiriyor. Bakan Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan sonra 50 yaş üzeri vatandaşların aşı randevusu alabileceği duyurdu. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Corona virüsü aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.