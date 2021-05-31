Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan Ethereum, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 31 Mayıs Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 2,308.51 Dolar oldu. Son 24 saatte 0,43% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 265,873,866,744 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)