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kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? ile HES kodu alma...

Çin'in kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyahat, AVM, sınav, etkinliklere giriş gibi işlemlerde kodunuz olması gerekmektedir. Vatandaşlar sık sık HES kodu alımı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:50
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma...
kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Tüm bu soruların yanıtını arayan vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında birçok araştırma yapıyor.

HES kodu, ve SMS yolu ile alınabilmektedir. tarafından başlatılan HES kodu çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Sınavlar, seyahat gibi durumlar öncesi HES kodu şartı bulunmaktadır. Peki, HES kodu nasıl alınır? İŞTE HES kodu ile ilgili ayrıntılar...

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak için HES yazın ve aralarında boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazmalısınız. Ardından, 'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

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