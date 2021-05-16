Haberler Haberler Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Kripto paralar arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Ethereum'da son durum merak konusu oldu. Piyasada yaşanan büyük dalgalanmalar, en büyük ikinci kripto para olarak gösterilen Ethereum'un son durumun merak edilmesine sebep oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, "1 Ethereum ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte Ethereum'da son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 07:14
Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan Ethereum, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 16 Mayıs Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 3,813.65 Dolar oldu. Son 24 saatte 5,54% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 443,426,533,258 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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