Haberler Haberler Elon Musk Bitcoin ile Tesla satışını durdurdu Bitcoin çakıldı!

Elon Musk Bitcoin ile satışını durdurdu Bitcoin çakıldı!

Son dönemlerde Dogecoin ile ilgili açıklamaları sayesinde kripto para piyasasını hareketlendiren Elon Musk, markasının satışlarının Bitcoin ile yapılmayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Bitcoin 46 bin dolar seviyesine indi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:29
Elon Musk Bitcoin ile Tesla satışını durdurdu Bitcoin çakıldı!

Kripto para borsasına yaptığı açıklamalarla yön veren Elon Musk, 'nın Bitcoin ile satılmayacağını açıkladı. Elon Musk kripto paranın iyi bir fikir olduğunu söyledi ancak, Tesla'nın kripto paranının umut vaat eden geleceğine inandığı ama fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeli olduğunu belirtti. Musk "Bitcoin'in kullandığı enerjinin yüzde 1'inden daha azını tüketen diğer kripto para birimlerini inceliyoruz" dedi.

BITCOIN ÇAKILDI!

Elon Musk'ın açıklamalarının ardından 53 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin 46 bin dolara düştü. Bitcoin anlık 50 bin dolar civarında işlem görüyor.

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