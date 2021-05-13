Elon Musk Bitcoin ile Tesla satışını durdurdu Bitcoin çakıldı!

Kripto para borsasına yaptığı açıklamalarla yön veren Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin ile satılmayacağını açıkladı. Elon Musk kripto paranın iyi bir fikir olduğunu söyledi ancak, Tesla'nın kripto paranının umut vaat eden geleceğine inandığı ama fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeli olduğunu belirtti. Musk "Bitcoin'in kullandığı enerjinin yüzde 1'inden daha azını tüketen diğer kripto para birimlerini inceliyoruz" dedi.

BITCOIN ÇAKILDI!

Elon Musk'ın açıklamalarının ardından 53 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin 46 bin dolara düştü. Bitcoin anlık 50 bin dolar civarında işlem görüyor.