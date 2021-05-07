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Başkan Erdoğan’dan iftar yemeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonları ile iftarda buluştu

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Başkan Erdoğan’dan iftar yemeği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde, Spor Bakanı 'nun da hazır bulunduğu yemeğe şu sporcular katıldı: Büşra Işıldar, , , , , , Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün.
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