Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 4 Mayıs Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 55,975.66 Dolar oldu. Son 24 saatte 3,39% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,048,475,590,866 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)