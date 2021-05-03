PTT ve Noterler açık mı? PTT ve Noterlerin tam kapanmada çalışma saatleri ne?

Corona virüsü salgını (Covid-19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında tam kapanma dönemi 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da başladı. Tam kapanma döneminde noterlerin ve PTT'nin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, tam kapanmada noterler ve PTT açık mı? Noter çalışma saatleri ne? PTT çalışma saatleri ne?

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

NOTERLER KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?

Noterler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

PTT KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?

PTT'ler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.