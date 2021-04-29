Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Corona virüsü salgını (Covid-19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında tam kapanma dönemi 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak. Tam kapanma döneminde bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Bankalar kaçta açılacak? Kaçta kapanacak? İşte detaylar...

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

BANKALAR KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.