e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı! Tam kapanma çalışma izni nasıl ve nereden alınır? | Sokağa çıkma yasağı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tam kapanma dönemine girildiğini açıkladı. Çalışma izin belgesi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında ataştırma yapıyor. İşte detaylar...

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) çalışma izin belgesi alabilecekler. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak."