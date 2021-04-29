Haberler Haberler e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı! Tam kapanma çalışma izni nasıl ve nereden alınır? | Sokağa çıkma yasağı...

e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı! Tam kapanma çalışma izni nasıl ve nereden alınır? | Sokağa çıkma yasağı...

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tam kapanma dönemi 29 Nisan Perşembe günü saa 19:00'da başlayacak. Bu dönemde çalışacak olan vatandaşlar e-Devlet çalışma izni belgesi almak için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, tam kapanma çalışma izni nasıl ve nereden alınır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:40
e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı! Tam kapanma çalışma izni nasıl ve nereden alınır? | Sokağa çıkma yasağı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tam kapanma dönemine girildiğini açıkladı. Çalışma izin belgesi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında ataştırma yapıyor. İşte detaylar...

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) çalışma izin belgesi alabilecekler. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı , şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak."

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