Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan Ethereum, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 27 Nisan Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 2,505.16 Dolar oldu. Son 24 saatte 2,50% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 288,249,590,144 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)