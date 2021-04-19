Bitcoin'de son durum ne? 1 Bitcoin kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 19 Nisan Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 57,129.75 Dolar oldu. Son 24 saatte 4.43% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,067,890,772,828 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)