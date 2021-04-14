Haberler Haberler Halı saha ve yüzme havuzları kapatıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan kısmi kapanma kararlarını açıkladı!

Halı saha ve yüzme havuzları kapatıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan kısmi kapanma kararlarını açıkladı!

Corona virüsü salgını sebebiyle Ramazan ayı için yeni önlemler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi arasındaki toplantı ardından yeni kararlar açıklandı ve yeni kararları 81 il valiliğine gönderdi. Peki yeni kararlar doğrultusunda yüzme havuzları kapalı mı? Halı sahalara gidilebilecek mi? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 07:44
Halı saha ve yüzme havuzları kapatıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan kısmi kapanma kararlarını açıkladı!

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında halı saha ve yüzme havuzları yeniden kapatıldı mı? Bu kısmi kapanma kararı hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, halı saha ve yüzme havuzları kapatıldı mı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı?

HALI SAHA VE YÜZME HAVUZLARI KAPATILDI MI?

tarafından yayınlanan genelgede, Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler. Belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

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