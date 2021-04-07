Haberler Haberler 7 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 7 Nisan dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 07:00
7 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1484

Dolar satış: 8,1501

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6697

Euro Satış: 9,6973

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,2547

Pound satış: 11,3066

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