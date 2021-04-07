7 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 7 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 8,1484
Dolar satış: 8,1501
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,6697
Euro Satış: 9,6973
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,2547
Pound satış: 11,3066