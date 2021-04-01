Haberler Haberler Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, ülkemizde alınan önlemler kapsamında ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara nakdi ücret desteği veriliyordu. Bakan , kısa çalışma ödeneği hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 08:59
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sürecinde verilen kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ 5 NİSAN'DA

ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri de 5 Nisan'da yapılacak. Bakan Selçuk, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, pandemi döneminde binlerce işçi ve işverene nefes olan kısa çalışma ödeneği uygulaması da dün itibarıyla sona erdi.

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