Days Gone ve Zombie Army 4: Dead War PlayStation Plus Nisan ayı oyunları arasında...

Sony, PlayStation Plus abonelerine nisan ayında vereceği oyunları resmen açıkladı. İşte merakla beklenen oyunların listesi...

DAYS GONE

Days Gone. Bend Studio tarafından geliştirilen yapım, 2019'da PS4'e özel olarak çıkmıştı. Days Gone, bu senenin ikinci çeyreği içinde PC'ye geliyor. 429 TL değerindeki Days Gone en dikkat çeken oyunlardan birisi.

ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR

Zombie Army 4: Dead War, Sniper Elite serisinin yan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. TPS kamera açısına sahip oyunda, Nazi zombilere karşı savaşıyorsunuz.

ODDWORLD: SOULSTORM

Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan yapım, çıkış tarihinde PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

