Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatını vermişti! 500 ucuzluk marketi hedefleniyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ardından aracı kullanmayan Tarım Kredi Kooperatif Marketler açılıyor. Yıl sonuna kadar 500 market açılışını hedefleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin 205'inci şubesi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde açıldı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, mayıs sonu itibarıyla 300, yıl sonuna kadar da 500 market sayısını yakalayacaklarını söyledi.



Çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısı yurt genelinde artmaya devam ediyor. Temel amacı, vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin 205'inci şubesi, Çankaya Cevizlidere Mahallesi'nde açıldı. Açılışa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da katıldı. Poyraz, mayıs sonu itibarıyla 300, yılsonuna kadar da 500 market sayısını yakalayacaklarını söyledi. Poyraz, "Özellikle pandemi döneminde doğrudan tüketiciye ulaşma noktasında dijital kanalları kullanıp, büyükşehirlerden başlamak üzere dijital platformlarda da tarım kredi ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

'TÜKETİCİYE UYGUN FİYATLI ÜRÜN SUNMAK İSTİYORUZ'



Poyraz, tarım kredi marketlerinin satışlarından çok memnun olduklarını, piyasada bir farkındalık oluşturduklarını söyledi. Fiyatlandırmalarda piyasanın altında olduklarını hatırlatan Poyraz, "Biz fiyatlandırmamızı yıllık yapıyoruz. Geçen sene çiftçiden biz doğrudan doğruya 2,5 milyarlık ürün alımı yaptık. Bu yıl hedefini de 3,7 milyar lira koyduk ve bu rakam bu şekilde katlanarak gidecek. Biz mümkün olduğu kadar maliyetleri aşağıya çekip, bir taraftan üreticiyi korurken diğer taraftan da tüketicimize en uygun fiyattan ürünü sunmayı amaçlıyoruz. Bizim mağazalarımızda sadece kendi ürünlerimiz değil, diğer kooperatifler ve kamu kurumlarımızın ürünleri de bulunuyor. Kadın kooperatifleri üzerinden örgütlenerek ülkemizin dört bir yanından kendi yöresine özgün ürünleri de tüketiciye taşımak istiyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.