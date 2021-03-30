30 Mart güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 30 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,2610

Dolar satış: 8,2777

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,7228

Euro Satış: 9,7498

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,3729

Pound satış: 11,4501