Son dakika haberi: Ramazan'da kısıtlama olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve alınan kararlar:

CUMARTESİ VE PAZAR YASAKLAR DEVAM EDECEK

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategoride olan illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi-Pazar olarak devam edecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecektir

RAMAZAN'DA HAFTA SONU YASAK

Ramazan ayı süresinde ise hep birlikte hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasını ülke genelinde uygulayacağız. Ayrıca lokanta ve kafe gibi işletmeler yine Ramazan ayı içinde sadece paket servis yapabilecek, toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir"

İşte yeni corona virüsü haritası