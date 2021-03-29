Haberler Haberler Son dakika haberi: Ramazan'da kısıtlama olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Son dakika haberi: Ramazan'da kısıtlama olacak mı? Başkan açıkladı!

Son dakika haberi: Başkan , kabine toplantısının ardından corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili yeni kararları açıklarken, Ramazan'da uygulanacak yasakları da duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:33
Son dakika haberi: Ramazan'da kısıtlama olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Başkan , kabine toplantısının ardından corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve alınan kararlar:

CUMARTESİ VE PAZAR YASAKLAR DEVAM EDECEK

'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. olan illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi-Pazar olarak devam edecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecektir

RAMAZAN'DA HAFTA SONU YASAK

süresinde ise hep birlikte hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasını ülke genelinde uygulayacağız. Ayrıca lokanta ve kafe gibi işletmeler yine Ramazan ayı içinde sadece paket servis yapabilecek, toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir"

İşte yeni corona virüsü haritası

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