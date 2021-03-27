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Dünya Tiyatro Günü pandemi sürecinde buruk bir şekilde kutlanıyor!

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle buruk bir şekilde kutlanıyor. Tiyatrolar ilk defa bu kadar uzun süre kapanmak zorunda kaldı. Birçok oyun online olarak yapılacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 08:15
Dünya Tiyatro Günü pandemi sürecinde buruk bir şekilde kutlanıyor!

Tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nü Covid-19 sebebiyle, 60 yıl önce ilan edildiği günden bugüne ilk kez hüzünlü kutluyor. Bir yıldır devam eden salgın sebebiyle seyircilerinden daha fazla uzak kalmak istemeyen tiyatroların pek çoğu, online olarak oyunlarını sanatseverlerle buluşturdu. Devlet Tiyatroları (DT), 'a yüklenen bazı oyunları ve yaz aylarında Açık Hava Yaz Oyunlarını sunarken, özel tiyatrolardan bazıları da normalleşmenin başladığı 2020'nin yaz aylarında kısa bir süre seyircileri ile buluşma fırsatı buldu.

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