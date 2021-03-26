YÖKDİL sınavı hakkında tüm detaylar! YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Binlerce aday YÖKDİL sınavının ne zaman olduğunu araştırıyor. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavı başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle sınav ertelenmişti. Peki ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi belli mi? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YÖKDİL SINAV KONULARI

KELİME SORULARI: 6 ADET

GRAMER SORULARI: 14 ADET

CLOZE TEST SORULARI: 10 ADET

CÜMLE TAMAMLAMA (SENTENCE COMPLETION ) SORULARI: 11 ADET

İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ SORULARI: 6 ADET

TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE ÇEVİRİ SORULARI: 6 ADET

PARAGRAF TAMAMLAMA (PARAGRAPH COMPLETION) SORULARI: 6 SORU

ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE (IRRELEVANT SENTENCE) SORULARI: 6 SORU

OKUMA (READING) SORULARI: 15 SORU