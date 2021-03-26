Haberler Haberler YÖKDİL sınavı hakkında tüm detaylar! YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

sınavı hakkında tüm detaylar! giriş belgesi nasıl alınır?

sınavı corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Yapılan açıklamayla yeni sınav tarihi de belli oldu. Adaylar sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 09:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 09:52
YÖKDİL sınavı hakkında tüm detaylar! YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Binlerce aday sınavının ne zaman olduğunu araştırıyor. tarafından YÖKDİL sınavı başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle sınav ertelenmişti. Peki sınav tarihi belli mi? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YÖKDİL SINAV KONULARI

KELİME SORULARI: 6 ADET

SORULARI: 14 ADET

SORULARI: 10 ADET

CÜMLE TAMAMLAMA (SENTENCE COMPLETION ) SORULARI: 11 ADET

İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ SORULARI: 6 ADET

TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE ÇEVİRİ SORULARI: 6 ADET

PARAGRAF TAMAMLAMA (PARAGRAPH COMPLETION) SORULARI: 6 SORU

ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE (IRRELEVANT SENTENCE) SORULARI: 6 SORU

OKUMA (READING) SORULARI: 15 SORU

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