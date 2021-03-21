Haberler Haberler 2021 Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

2021 Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

3 ayların öenmli günlerinden biri olan, milyonlarca müslümanın ibadet ettiği, sevdikleriyle kandilleştiği Berat Kandili hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve dualı kandil mesajları, kandil tarihi, Berat Kandili'nde edilecek dualar ve yapılması gereken ibadetler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2021 Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Hangi dualar edilmeli? Kandil mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 07:44
2021 Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

Berat Kandili, müslüman alemi için oldukça önemli günlerden biridir. Bu özel günde birçok kişi kandil mesajları gönderir. Bu durum için hazırlanmış kandil mesajları araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli.

Peygamber Efendimiz için (sav) salât ü selâmlar getirilmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 Berat Kandili bu yıl 27 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi kutlarım.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

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