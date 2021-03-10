10 Mart güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 10 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,6167
Dolar satış: 7,6275
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,0553
Euro Satış: 9,0739
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 10,5665
Pound satış: 10,6024