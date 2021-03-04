Uyarı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 4 Mart Perşembe günü hava durumu şu şekilde olacak;
HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, ülkemizin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı