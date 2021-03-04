4 Mart güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 4 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4474

Dolar satış: 7,4663

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9820

Euro Satış: 9,0103

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,3898

Pound satış: 10,4256