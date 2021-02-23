Haberler Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi?

Bakanı il il vaka sayılarını açıkladı! virüsünün en fazla görüldüğü il neresi?

Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 15-21 Şubat haftasının il il haftalık vaka sayısını açıkladı.  Bakan Koca, normalleşme sürecini işaret ederek tedbirlere daha fazla uyulması gerektiğini de ekledi. Peki, virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Normalleşme sürecine ne zaman girilecek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 10:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi?

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında kafe, restoran, halı saha gibi işletmelerde kapanma ve kısıtlama getirildi. Hafta içi akşam 9'dan sabah 5'e, hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasakları getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi?

Öncelikli vatandaşlar aşılarını olmaya devam ederken, bazı illerde artış görüldüğü Bakanı tarafından açıklandı. Bakan Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi?

"TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYMALIYIZ"

Bakan Koca, hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında COVID-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi?

İşte il il haftalık vaka sayıları...

SON DAKİKA