Haberler Haberler İzleyenler ekrana kilitlendi! Maraşlı 7. bölüm izle! Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı?

İzleyenler ekrana kilitlendi! Maraşlı 7. bölüm izle! Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı?

ekranlarında yayınlanan Maraşlı 7. bölüm ile izleyenleri ekrana kilitledi. Maraşlı tek parça izlemek isteyenler arama motorlarında "Maraşlı 7. bölüm izle!, Maraşlı izle, Maraşlı tek parça izle ve Maraşlı 7. Bölüm kesintisiz izle" gibi sorgular yapıyor. Peki, Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı? Maraşlı 7. bölüm nasıl izlenir? 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:25
İzleyenler ekrana kilitlendi! Maraşlı 7. bölüm izle! Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı?

(Maraşlı), (), (Aziz), (Firuzan), (Savaş), (İlhan), (), (), (Ozan) gibi isimlerin yer aldığı Maraşlı'nın 7. bölümü geceye damga vurdu.

İzleyenler ekrana kilitlendi! Maraşlı 7. bölüm izle! Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı?

MARAŞLI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Maraşlı ve , Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır? İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır? Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır? Mahur, ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

İzleyenler ekrana kilitlendi! Maraşlı 7. bölüm izle! Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı?

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