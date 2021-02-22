Tesla'nın sahibi Elon Musk Bitcoin ile servetine servet kattı!

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Elon Musk'ın sahini olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımının meyvelerini toplamaya başladı. Tesla geçtiğimiz yıl tam 721 milyon dolar net kâr elde etmişti. Elon Musk, Tesla ile ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Elon Musk, alığı Bitcoin ile 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

ELON MUSK ETKİSİ

Elon Musk'ın Twitter'da kripto paralar hakkında attığı twitler şirketlerin hisselerini ve kripto paraların değerlerini arttırıyor.