Haberler Haberler Tesla'nın sahibi Elon Musk Bitcoin ile servetine servet kattı!

'nın sahibi Elon Musk Bitcoin ile servetine servet kattı!

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, ile yaptığı Bitcoin yatırımının karşılığında adeta servetine servet kattı. Kripto paralar hakkında attığı twitler ile şirket hisseleri ve paraların değerlerinin yükselmesine de sebep olan Elon Musk 3 haftada 970 milyon dolar kazandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:16
Tesla'nın sahibi Elon Musk Bitcoin ile servetine servet kattı!

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Elon Musk'ın sahini olduğu elektrikli otomobil şirketi , geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımının meyvelerini toplamaya başladı. Tesla geçtiğimiz yıl tam 721 milyon dolar net kâr elde etmişti. Elon Musk, Tesla ile ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Elon Musk, alığı Bitcoin ile 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

ELON MUSK ETKİSİ

Elon Musk'ın 'da kripto paralar hakkında attığı twitler şirketlerin hisselerini ve kripto paraların değerlerini arttırıyor.

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