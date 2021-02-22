Haberler Haberler Gözler yeni kararlarda! Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Gözler yeni kararlarda! ne zaman başlayacak? ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

salgını sebebiyle uzun süredir sokağa çıkma yasağı, ve restoranlarda sadece paket servis ile hizmet, sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin durdurulması, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması ve halı sahaların kapatılması gibi kısıtlamalar mevcut. Birçok vatandaş arama motorlarında sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:36
Gözler yeni kararlarda! Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Başkan , herkes tarafından merak edilen adımları hakkında duyuru yapmıştı. Normalleşme ile ilgili adımlar ne zaman atılacak merak konusu oldu. İşte detaylar...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Mart itibarıyla normalleşme adımları atılmaya başlanacak. 'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan yerlerde normalleşme adımları başlayacak.

Gözler yeni kararlarda! Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan illerde adımları kapsamında adımlar atılabilir. Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi gündeme gelebilir.

Gözler yeni kararlarda! Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Başkan 'ın duyurduğu corona virüsle mücadele adımları 1 Mart itibariyle arılacak. Vaka sayılarında yaşanacak azalmaya göre ve restoranların açılması gündeme gelebilir.

Gözler yeni kararlarda! Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Bu kapsamda, vatandaşların, sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

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