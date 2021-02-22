Gözler yeni kararlarda! Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkes tarafından merak edilen normalleşme adımları hakkında duyuru yapmıştı. Normalleşme ile ilgili adımlar ne zaman atılacak merak konusu oldu. İşte detaylar...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Mart itibarıyla normalleşme adımları atılmaya başlanacak. 'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan yerlerde normalleşme adımları başlayacak.