Haberler Haberler 22 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

22 Şubat güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 22 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 22 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:59 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:59
22 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 22 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 6,9542

Dolar satış: 6,9682

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,4338

Euro Satış: 8,4525

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,7534

Pound satış: 9,7845

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