İşte döviz piyasasında son durum! 19 Şubat 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 19 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 6,9781

Dolar satış: 6,9819

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,4363

Euro Satış: 8,4499

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,7367

Pound satış: 9,7572