Canlı yayın açtı Mars'a inişi izletti! Barış Özcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve mesleği ne?

Barış Özcan, Perseverance uzay aracının Mars yüzeyine inişini Youtube canlı yayınında takip etti ve konuşulan her detayı atlamadan Türk vatandaşlar için de çevirdi. Tarihi canlı yayının ardından Barış Özcan'ın kim olduğu da merak konusu oldu. Barış Özcan kimdir?

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

3 Temmuz 1974 doğumludur. Evli ve 1 çocuk babasıdır. New York ve İstanbul'da Adobe, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, LinkedIn, NYMag, TimeOut New York gibi markalara danışmanlık ve sosyal medya hizmeti veriyor. Kişisel belgesellerini YouTube'da yapıyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayeleri üzerine Youtube kanalı bulunuyor ve yaklaşık 5 milyon aboneye sahip. Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe'de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.

Bugüne kadar aralarında TEDx'in de yer aldığı çeşitli konferanslarda 600'den fazla konuşma yaptı. YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.