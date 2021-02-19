Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, genç sporcuların kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu okuyabileceklerini bildirdi. Bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlere tanıtmak üzere bir arada olduklarını belirten Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" programının hayırlı olmasını diledi. Spora ilgi duyan gençlerin artık eğitimle hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Gayemiz, bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek, bizim yürüdüğümüz zorlu yollardan gençlerimizi yürütmemektir. Çünkü gençlere yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Hep söylediğimiz gibi gençlik geleceğin tohumu, istikbalimizin teminatıdır. Sporcu bursuyla belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. Böylece evlatlarımız, huzuru kalple hem spor hem eğitim hayatlarını birlikte sürdürebileceklerdir. Bu şekilde kendilerini yetiştiren sporcularımız arkadan gelecek nesillere de örnek ve destek olacaklar" dedi.

BAŞARI ARTIYOR

Desteklerin karşılığının madalya sayısıyla görülmeye başladığına dikkat çeken Erdoğan, 2002'de 1481 madalya kazanabilen sporcuların, 2019'da 8 bin 800'ün üzerine çıktığını anımsattı.



TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI

Sporda çağ atlandığını belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: "Tesis sayısını 3 bin 903'e yükselttik. Stadyumların 32'sini tamamladık, 12'sinin yapımı devam ediyor. 4'ü ise proje sürecinde.



