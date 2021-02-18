Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sporcularımıza eğitim alanında da başarılar diliyorum.

Bizim çocukluğumuzda maalesef spora çok önem verilmezdi. Futbol veya basketbol gibi sporları çoğu zaman ailelerimizden gizli şekilde sürdürmeye çalışırdık.

Dünyanın birçok prestijli üniversitelerinde akademik çalışmalarla sportif başarının el ele gittiğini görüyoruz.

Sporla eğitimi birbirine destekleyen unsur olarak görmenin sonucudur. Ülkemizde bu anlayış giderek yerleşiyor.

Ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yüksek standartlarda yeni tesisler inşa ettik.

12 stadyumun yapımı devam ediyor. 4 stadyumun da proje ve ihale süreci devam ediyor. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 3 milyon 623 bine ulaştı. Ülkemizdeki spor tesisi sayısını bin 575'ten 3 bin 903'e yükselttik