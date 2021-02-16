Haberler Haberler İDO ve BUDO iptal edildi mi? İstanbul ve Bursa'da yoğun kar yağışı deniz otobüsü seferlerini etkiledi mi?

ve BUDO iptal edildi mi? İstanbul ve Bursa'da yoğun kar yağışı deniz otobüsü seferlerini etkiledi mi?

Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışı Marmara bölgesinde etkisini gösteriyor. Deniz otobüslerinin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, ve BUDO iptal edildi mi? İşte son dakika sefer bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 10:07
İDO ve BUDO iptal edildi mi? İstanbul ve Bursa'da yoğun kar yağışı deniz otobüsü seferlerini etkiledi mi?

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

SON DAKİKA