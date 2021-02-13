Haberler Haberler Aktüel haberler (13.02.2021)

Aktüel haberler (13.02.2021)

NBA'de Portland Trail Blazers, 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 118-114 yendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (13.02.2021)
NBA'de Portland Trail Blazers, 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 118-114 yendi. Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan Damian Lillard 24 sayı atan taşıdı. Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcu , uzun atlamada 5.39 m. derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Daha önce güllede altın, gümüş almıştı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın açılış maçında Aydın BB, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. 124 dakika süren maçta ilk iki seti 23-25 ve 19-25 kazanan Aydın, 26-24 kaybettiği 3. setin ardından 4. seti 25-21 kazanmayı bildi.
SON DAKİKA