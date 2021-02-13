Aktüel haberler (13.02.2021)

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcu Esra Bayrak, uzun atlamada 5.39 m. derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Daha önce güllede Mihriban Korkmaz altın, Eda Yıldırım gümüş almıştı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın açılış maçında Aydın BB, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. 124 dakika süren maçta ilk iki seti 23-25 ve 19-25 kazanan Aydın, 26-24 kaybettiği 3. setin ardından 4. seti 25-21 kazanmayı bildi.