Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin kaç BTC? Dogecoin nasıl alınır? 8 Şubat 2021 Dogecoin fiyatı...

Elon Musk'ın kripto paralar hakkında yaptığı yorumlar Dogecoin fiyatının artmasına yol açtı. Bitcoin'den sonra Dogecoin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 8 Şubat Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?

8 ŞUBAT DOGECOIN KAÇ TL OLDU? DOGECOIN NEDİR, NASIL ALINIR?

1 DOGECOİN (DOGE) :0,4853 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR - 07:07)

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000001789 BTC

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.00004324 ETH

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.